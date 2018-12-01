بدء الدور الثاني للإنتخابات النيابية والبلدية في البحرين

بدأت اليوم في مملكة البحرين الدور الثاني للإنتخابات النيابة والبلدية في مختلف مناطق المحافظات .

وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم، حيث هدت انتخابات البحرين إقبالا كثيفا من الناخبين مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة، في تكرار لمشهد الجولة الأولى التي حققت مشاركة هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وتجرى جولة الإعادة على 54 مقعدا، بعدما أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين التي جرت السبت الماضي وتم إعلان نتائجها الأحد، عن حسم 16 مقعدا من إجمالي 70 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى، حسم 14 مقعدا عبر صناديق الاقتراع، فيما تم حسم مقعدين بالتزكية قبيل الانتخابات.

أما الانتخابات البلدية، فقد أسفرت عن حسم 7 مقاعد من إجمالي 30 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما تتم الإعادة على 23 مقعدا.

ويحظى البرلمان المقبل بسلطات تمكنه من محاسبة الحكومة، تشمل الحق في الموافقة على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة القادمة، تعزيزا لنهج دولة القانون والمؤسسات.