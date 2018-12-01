سخر المحامي اليمني، محمد المسوري، من أمير قطر، تميم بن حمد، وتنظيم الحمدين على خلفية مشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالإرجنتين .
وقال المسوري في تغريدة له بتويتر، "تم عزل تميم والحمدين عن وسائل الإعلام. لكيلا يشاهدوا كيف سيطر الأمير محمدبن سلمان على قمة العشرين وكيف إحتفى الرؤساء والقادة به بشكل غير مسبوق".
وأضاف "حجبوهم عن وسائل الإعلام. خشية أن يصابوا بجلطات متعددة" .. لافتاً إلى نكسة قناة الجزيرة عند عرضها طريقة مصافحة الرئيس بوتين والتي أعتبرها المسوري ضربة قاضية .
وحظي ولي العهد السعودي، خلال وصوله قاعة قمة الـ20 أمس، بإستقبال حافل من قبل الزعماء والرؤساء المشاركين في القمة .
شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يسخر من أمير قطر على خلفية قمة الـ20 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .