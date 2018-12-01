المسوري يسخر من أمير قطر على خلفية قمة الـ20

سخر المحامي اليمني، محمد المسوري، من أمير قطر، تميم بن حمد، وتنظيم الحمدين على خلفية مشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالإرجنتين .

وقال المسوري في تغريدة له بتويتر، "تم عزل تميم والحمدين عن وسائل الإعلام. لكيلا يشاهدوا كيف سيطر الأمير محمدبن سلمان على قمة العشرين وكيف إحتفى الرؤساء والقادة به بشكل غير مسبوق".

وأضاف "حجبوهم عن وسائل الإعلام. خشية أن يصابوا بجلطات متعددة" .. لافتاً إلى نكسة قناة الجزيرة عند عرضها طريقة مصافحة الرئيس بوتين والتي أعتبرها المسوري ضربة قاضية .

وحظي ولي العهد السعودي، خلال وصوله قاعة قمة الـ20 أمس، بإستقبال حافل من قبل الزعماء والرؤساء المشاركين في القمة .