كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.
وأعلن نجله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وفاة والده الذي كان يعاني من عدة أمراض.
وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.
وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا، ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال وتم تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.
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