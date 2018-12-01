شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 50 مليون يورو للبلديات الليبية والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية، وتستهدف البلديات الأكثر تضررًا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين.
وأكد وزير الحكم المحلي الليبي بداد قنصو أهمية الاتفاق في دعم البلديات، مشيرًا إلى أن دعم الشباب العاطل عن العمل والمساهمة في التنمية المكانية، سيدفع إلى تقليل المنخرطين في أعمال الهجرة غير الشرعية.
وقال المستشار بالسفارة الإيطالية ساكو إرمينيو:" إن توقيع الاتفاقية جاء نتيجة جهود مشتركة لكل الشركاء ، لتحديد الأولويات لتنفيذ المشاريع في المجموعة الأولى للبلديات المختارة"، مبينًا
أنه يتوقع العمل قريبًا على المجموعة الثانية ومن بعد المجموعة الثالثة لتغطية عدد 24 بلدية مستهدفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 50 مليون يورو للبلديات الليبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .