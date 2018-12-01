شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة البرلمان يطالب الحكومة باعتبار غزو أسواق أفريقيا هدفا استراتيجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الحكومة بضرورة أن تفتح أسواقا جديدة للتصدير لأفريقيا وتسويق منتجاتنا بها، متابعا: "بل علينا غزو أسواق أفريقيا خاصة بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى العلاقات الإفريقية التى تم اهمالها فى الفترات سابقة وهو ما سمح لعدد من الدول التواجد بشكل كبير فى القارة السمراء".

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحكومة لديها خطة متكاملة لزيادة دعمها للمنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة الطاقة الانتاجية المحلى وزيادة القدرة على التصدير ، كما عليها أن تفتح ابوابا جديدة للمصدرين للتصدير لأفريقيا بإعتباره هدف استراتيجيى يستوجب عمل جماعى من كل الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية.