تقرير حكومى يكشف عن تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة على النيل منذ 2015

اليوم السابع - كتبت- أسماء نصار
أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة 42 ألف و47 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.
وأضاف "خالد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل .
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع...
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