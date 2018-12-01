أكدت أوساط الرئاسة الثانية لـ"​الحياة​" أن "الامور مقفلة ولا جديد في الملف الحكومي"، داعية "الجميع الى التنازل". وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة على المداولات التي جرت حتى الآن وعلى جهود ومساعي ايجاد مخرج للأزمة ان "نتائج المداولات الجارية ترجح مخرجا وحيدا هو أن يتم تعيين الوزير السني من حصة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وان يكون شخصية وسطية مقبولة، من غير النواب ​السنة​ الستة".

شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة: المخرج لأزمة الحكومة أن يتم تعيين الوزير السني من حصة عون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .