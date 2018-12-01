الاخبار: 33 مليار ليرة لبنانية للمحاكم الروحية الإسلامية والمسيحية لتغطية نفقاتها المختلفة

اشارت "الاخبار" الى ان 33 مليار ليرة لبنانية هي قيمة الاعتمادات المالية التي تُرصد سنوياً ضمن الموازنة العامة للمحاكم الروحية الإسلامية والمسيحية لتغطية نفقاتها المختلفة ورواتب العاملين فيها. 29,5 مليار ليرة من هذه الاعتمادات تذهب الى المحاكم الاسلامية (السنية والشيعية والدرزية والعلوية) التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
في المقابل، تصل حصة المحاكم الروحية المسيحية التابعة لوزارة العدل الى 3,3 مليار ليرة سنوياً (11% مما تتقاضاه المحاكم الروحية الاسلامية). ويصرف هذا الاعتماد من دون آلية رسمية ويعطى لمرجع الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين المسيحيين العاملين في المحاكم الروحية.
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