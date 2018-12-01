الاخبار: 33 مليار ليرة لبنانية للمحاكم الروحية الإسلامية والمسيحية لتغطية نفقاتها المختلفة

اشارت "​الاخبار​" الى ان 33 مليار ليرة لبنانية هي قيمة الاعتمادات المالية التي تُرصد سنوياً ضمن ​الموازنة​ العامة للمحاكم الروحية الإسلامية و​المسيحية​ لتغطية نفقاتها المختلفة ورواتب العاملين فيها. 29,5 مليار ليرة من هذه الاعتمادات تذهب الى المحاكم الاسلامية (السنية والشيعية والدرزية والعلوية) التي تتبع ل​رئاسة مجلس الوزراء​.

في المقابل، تصل حصة المحاكم الروحية المسيحية التابعة ل​وزارة العدل​ الى 3,3 مليار ليرة سنوياً (11% مما تتقاضاه المحاكم الروحية الاسلامية). ويصرف هذا الاعتماد من دون آلية رسمية ويعطى لمرجع الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين المسيحيين العاملين في المحاكم الروحية.