رئيس مؤسسة البطريرك صفير: صحة البطريرك صفير جيدة جدا

أكد رئيس "مؤسسة البطريرك صفير الاجتماعية" الياس صفير ان "ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان الكاردينال نصرالله صفير ادخل الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لا صحة له على الاطلاق"، مشيرا الى ان "الكاردينال صفير موجود في جناحه في الصرح البطريركي في بكركي، وقد اجريت له الاسبوع الماضي الفحوص الدورية وهو بصحة جيدة جدا".
واعلن أن "صفير سيشارك مساء غد السبت في العشاء السنوي للمؤسسة الذي سيقام في فندق الحبتور برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وسيكون له كلمة في المناسبة"، متمنياً على الجميع "عدم نشر اي خبر عن الكاردنال صفير لا يمت الى الحقيقة بصلة".
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