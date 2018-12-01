رئيس مؤسسة البطريرك صفير: صحة البطريرك صفير جيدة جدا

أكد رئيس "مؤسسة البطريرك صفير الاجتماعية" الياس صفير ان "ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان الكاردينال ​نصرالله صفير​ ادخل الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لا صحة له على الاطلاق"، مشيرا الى ان "الكاردينال صفير موجود في جناحه في الصرح البطريركي في ​بكركي​، وقد اجريت له الاسبوع الماضي الفحوص الدورية وهو بصحة جيدة جدا".

واعلن أن "صفير سيشارك مساء غد السبت في العشاء السنوي للمؤسسة الذي سيقام في فندق ​الحبتور​ برعاية البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، وسيكون له كلمة في المناسبة"، متمنياً على الجميع "عدم نشر اي خبر عن الكاردنال صفير لا يمت الى الحقيقة بصلة".