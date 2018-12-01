نادر:هناك استهداف القوى العسكرية في رواتبها لا سيما المتقاعدين

اعتبر العميد الركن المتقاعد ​جورج نادر​ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن"هناك شعوراً باستهداف القوى العسكرية في رواتبها، لا سيما المتقاعدين منهم"، معربا عن أسفه لأن "بعض السياسيين يخاطبون ​المجتمع الدولي​، ويسوّقون لنظرية أن الإصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر" لا تتحقق إلا عبر تخفيف رواتب ​القطاع العام​، وخصوصاً رواتب العسكريين والمتقاعدين، وكأن مشكلة مالية الدولة تمكن في رواتب العسكريين فقط".

وتوقّف العميد نادر عند تصريحات لرئيس غرف ​الصناعة​ والتجارة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ ​محمد شقير​، الذي "حمّل الموظّف عبء إخفاق السياسيات الاقتصادية في لبنان". وأشار إلى أن "هذا الكلام كرره وزير الخارجية ​جبران باسيل​، ما يؤشر إلى أن كل الطبقة السياسية متفقة على تخفيض رواتبنا".

وقال العميد نادر: "اتفق السياسيون على تسمية المتقاعدين بـ(القطاع غير المنتج)، لكننا لن نسكت عن هذه الإهانة"، مشددا على "أننا لن نفرّط بلقمة عيش أولادنا، وسنلجأ إلى ​اعتصام​ تحذيري في الأيام المقبلة في ​وسط بيروت​، وبعدها سنلجأ إلى إجراءات موجعة، وعلى المسؤولين في السلطة تحمل نتائجها".