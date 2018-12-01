نادر:هناك استهداف القوى العسكرية في رواتبها لا سيما المتقاعدين

اعتبر العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن"هناك شعوراً باستهداف القوى العسكرية في رواتبها، لا سيما المتقاعدين منهم"، معربا عن أسفه لأن "بعض السياسيين يخاطبون المجتمع الدولي، ويسوّقون لنظرية أن الإصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر" لا تتحقق إلا عبر تخفيف رواتب القطاع العام، وخصوصاً رواتب العسكريين والمتقاعدين، وكأن مشكلة مالية الدولة تمكن في رواتب العسكريين فقط".
وتوقّف العميد نادر عند تصريحات لرئيس غرف الصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الذي "حمّل الموظّف عبء إخفاق السياسيات الاقتصادية في لبنان". وأشار إلى أن "هذا الكلام كرره وزير الخارجية جبران باسيل، ما يؤشر إلى أن كل الطبقة السياسية متفقة على تخفيض رواتبنا".
وقال العميد نادر: "اتفق السياسيون على تسمية المتقاعدين بـ(القطاع غير المنتج)، لكننا لن نسكت عن هذه الإهانة"، مشددا على "أننا لن نفرّط بلقمة عيش أولادنا، وسنلجأ إلى اعتصام تحذيري في الأيام المقبلة في وسط بيروت، وبعدها سنلجأ إلى إجراءات موجعة، وعلى المسؤولين في السلطة تحمل نتائجها".
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