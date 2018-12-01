ليبيا تشارك في الاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط

شارك وفد ليبي برئاسة وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي، في الاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء بمشاركة الدول الإحدى عشرة الأعضاء بمسار نواكشوط وهي: ليبيا، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، مالي، نيجيريا، ساحل العاج، الجزائر، غينيا، موريتانيا، السنغال.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يومي 26 إلى 27 من شهر تشرين الثاني ، مناقشة التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها الدول المشاركة في منطقة الساحل الأفريقي والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الأعضاء بما يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
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