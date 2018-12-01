ليبيا تشارك في الاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط

شارك وفد ليبي برئاسة وكيل الشؤون السياسية ب​وزارة الخارجية​ ب​حكومة​ الوفاق لطفي المغربي، في الاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء بمشاركة الدول الإحدى عشرة الأعضاء بمسار نواكشوط وهي: ​ليبيا​، ​بوركينا فاسو​، تشاد، ​النيجر​، مالي، ​نيجيريا​، ​ساحل العاج​، الجزائر، غينيا، ​موريتانيا​، ​السنغال​.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يومي 26 إلى 27 من شهر تشرين الثاني ، مناقشة التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها الدول المشاركة في منطقة الساحل الأفريقي والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الأعضاء بما يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.