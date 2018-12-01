مقتل أكثر من مئة من "قطّاع الطرق" في حملة أمنية في نيجيريا

أعلن المتحدّث باسم الشرطة النيجيرية جيمو موشود في بيان، أن "وحدات الشرطة صدّت هجمات لقطاع طرق في ماهانغا فوريست في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد في عملية أمنية "قتلت خلالها 104 قطّاع الطرق"، مؤكدا أن "القتلى جميعاً هم "قطاع طرق مسلحون كانوا يروّعون السكان ويقتلون الابرياء".
وبحسب البيان فقد نشرت السلطات أكثر من ألف شرطي في مطلع تشرين الثاني في ولاية زامفارا الحدودية مع النيجر، واعتقلت 85 شخصاً للاشتباه بقيامهم بعمليات خطف وسرقة مواش.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إنّه من الصعب تقييم مدى نجاح العمليات الأمنية في هذه المنطقة النائية.
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