ماكرون طالب بالابقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الأمل في الابقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين فى الارجنتين.
وأعلن الاليزيه بعد انتهاء اللقاء ان "تبادل الحديث حول رينو كان مقتضبا مع التذكير فقط بأن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره".
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