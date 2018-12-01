ماكرون طالب بالابقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي

أعرب الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ عن الأمل في الابقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ فى ​الارجنتين​.

وأعلن الاليزيه بعد انتهاء اللقاء ان "تبادل الحديث حول رينو كان مقتضبا مع التذكير فقط بأن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره".