انت الان تتابع مذكرات ميشال أوباما تحقق أرقاما قياسية خلال 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ ص

ميشال أوباما

أضحت مذكرات ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة هذا العام، بعد مرور 15 يوما من نشرها، إذ باعت أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا بحسب آخر البيانات، وفقا لـ«BBC». وتم الإعلان عن أرقام المبيعات من قبل دار النشر «بنجوين راندوم هاوس»، الجمعة. وبحسب «BBC»، يقول الناشر: « إن الكتاب هو أيضا من الكتب الأكثر مبيعا في العديد من البلدان الأخرى من بينها أستراليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكوريا، وجنوب إفريقيا».

ويلقي الكتاب الضوء على الحياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخلال وقتهم في البيت الأبيض، وكأول سيدة أمريكية من أصول إفريقية، وأول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.كما تكشف ميشال أوباما، في مذكراتها، عن الصعوبات التي عاشتها مع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بداية فترة زواجهما، لا سيما الإجهاض، إلى أن اختارت