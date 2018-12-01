شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: الدولة تسعى للإستثمار فى العنصر البشرى لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد على، وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن الدولة لديها إصرار على الاستثمار فى العنصر البشرى والعمل على تطويره بما يتناسب والمرحلة المقبلة، وهو أمر فى اوائل اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: "الرئيس هو أول من اهتم بالاستثمار فى الموارد البشرية فى ظل التحديات الصعبة التي تواجه مصر والمنطقة من خلال عام للشباب وبرامج التأهيل والتدريب التى استطاعت أن تبني قيادات شابة لتقود الدولة فى المرحلة المقبلة".

وتابع وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار الرئيس السيسى بإتخاذ عام 2019 للتعليم وبناء الانسان خاصة أن التعليم والتدريب لهما دور هام في ذلك فكلما زادت درجة تعليم الفرد كانت فرصته فى تحقيق أهداف الدولة، فالاستثمار فى العامل البشرى كان سببا للنصر فى حرب اكتوبر المجيدة.

وأوضح أن الموارد البشرية تعتبر من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم ومن المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول حيث يعتبر العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الاساسى والحاسم لتحقيق التقدم لأى أمة.