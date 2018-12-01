صفعة غير متوقعة لقناة الجزيرة على الهواء خلال قمة العشرين

صدى البلد - أحمد محرم



خلال الأيام الماضية، وجهت قطر وتركيا أبواقهما الإعلامية لنشر انطباع عن عزلة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى درجة التساؤل عمن سيجرؤ على مصافحته ولقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على مدار اليوم الجمعة وغدًا السبت.

والتقطت عدسات كاميرا قناة "الجزيرة" القطرية بنفسها مشهد مصافحة حارة بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل جلوسهما متجاورين في قاعة القمة، بينما كان مذيع الجزيرة يتساءل في نفس اللحظة عمن سيصافح الأمير محمد بن...