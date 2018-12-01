Nbn: طابور خامس إستثمر في الاحداث التي حصلت مؤخراً لبث الفتن

اعتبرت قناة NBN في مقدمة نشرتها المسائية، ان مع استمرار تعثر ولادة الحكومة وتفاقم الخلاف بين النواب السنة المستقلين والرئيس المكلف ​سعد الحريري​، وبانتظار أن يستأنف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي يعود مساءً حراكه لاجتراح مخرج للحل،عاد ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​ الى الواجهة، مع دعوات ​الهيئات الاقتصادية​ الى تجميدها وإعادة النظر بها الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري محذراً من المساس بقانون السلسلة، قائلاً: من يطرح هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه شرارة لثورة.

أما البلبلة حول الوضعيْن المالي والاقتصادي، ف​تشكيل الحكومة​ يضع حداً لها بحسب ما أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ بعد لقائه وفد ​البنك الدولي​، على أن هذه الأجواء كانت مدار بحث بين الحريري وخليل في بيت الوسط. وحدها القلاقل والأخبار المغلوطة إنتعشت على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ترويها رسائل صوتية وصور غير صحيحة تُوزع على تطبيق "واتس آب" من قبل طابور خامس إستثمر في الاحداث التي حصلت مؤخراً لبث الفتن.

سورياً، تصدت الدفاعات الجوية السورية وأسقطت عدداً من الأهداف المعادية الاسرائيلية التي اخترقت أجواءها ليل أمس من دون استخدام منظومة "اس - 300" التي استلمتها دمشق من روسيا مؤخراً وفق ما أكد مصدر عسكري سوري، ما يطرح تساؤلات عن أهداف هذا العدوان وذلك بعد تسجيل هدوء نسبي على جبهة الجو امتد لأكثر من سبعين يوماً، فماذا عن التوقيت وماذا عن الأبعاد؟. هذا العدوان ترافق ايضاً مع استهداف طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ، صباح اليوم لبلدة الشفعة في دير الزور ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين.