المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شكرت المساهمين في ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية

شكرت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" للنائب العام المالي ومحافظ ​الجنوب​ و​قوى الامن الداخلي​ و​مخابرات الجيش​، مؤازرتها اليوم في ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية، وهي ستستكمل ازالة التعديات والمخالفات عن العقارين رقم 21 من منطقة جيم جيم العقارية ورقم 10 (أساسي) من منطقة كفربدا العقارية ابتداء غد.

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