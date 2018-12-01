صيادون ينقذون قاربا للهجرة السرية .. كان على متنه 19 شابا بينهم قاصرين

تمكن عدد من ممتهني الصيد التقليدي، بميناء سيدي حساين التابع للنفوذ الترابي لجماعة تزاغين بإقليم الدريوش، أمس الجمعة، من إنقاذ قارب للهجرة السرية، كان على متنه 19 شابا كلهم من جنسة مغربية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد كان الصيادون، الذين يشتغلون في ميناء سيدي حساين، في رحلة صيد بسواحل إقليم الدريوش، قبل أن يعثروا على قارب للهجرة متوقف بعرض البحر، بعد تعرضه لعطب، مشيرة إلى أنه كان على متنه مجموعة من الشباب بينهم قاصرين، كانوا يعتزمون خوض رحلة للهجرة عبر بحر الأبيض المتوسط إلى الجزر الإيبيرية.

المصادر أوضحت أنه تم نقل المرشحين للهجرة السرية الى اليابسة، وذلك بعد إخبار السلطات المحلية، وبتنسيق مع القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي.

إلى ذلك، تم إقتياد جميع المهاجرين، الى مقر سرية الدرك بدار الكبداني بإقليم الدريوش، لتعميق البحث معهم في المنسوب إليهم، في انتظار إتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.