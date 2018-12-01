شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بتنظيم قوافل دعوية بالتنسيق مع الأزهر لمواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب ، إنه سيتقدم باقتراح إلى البرلمان يتضمن إجراء تنسيق مع المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ، خلال الفترة المقبلة ،لمواجهة الفكر الإرهابى من خلال القوافل الدعوية ونشرها بالمحافظات ،والعمل على الأرض لمواجهة أى فكر متطرف يتم الترويج له من خلال علماء الدين الاسلامى الصحيح .

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المؤسسات الدينية فى مصر عليها دور كبير، فى تجديد الخطاب الدينى الذى ينادى به الجميع دون اتخاذ خطوات واضحة ، موضحا أن الهدف من الاقتراح حتى يكون البرلمان شريك فى معركة الحرب ضد الإرهاب التى تقودها الدولة المصرية ، من خلال العمل على دحر الفكر الإرهابى الذى يحاول أن ينال من المجتمع ، فهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات للتصدى لكل الأفكار الإرهابية من خلال الترويج للفكر الصحيح ، وفتح جميع دور الثقافة فى القرى والأرياف وأيضا المؤسسات التعليمية عليها دور فى التصدى للإرهاب ومحاصرته .

وتابع عضو مجلس النواب، أن المرتبة الثانية فى محاربة الإرهاب والتى لا تقل أهمية عن تجديد الخطاب الدينى وتنظيم القوافل الدعوية، يجب أن تتم من خلال النواب داخل الدوائر، حيث أن التطرف لا يقوم على الأساس الدينى فقط وإنما المتطرفون يستقطبون الشباب البسطاء والفقراء باعتبارهم الأكثر احتياجا للمال ويتم توجيههم من خلال المال لتنفيذ العمليات الإرهابية مقابل المال .

واستطرد النائب إيهاب غطاطى، أنه يجب الاهتمام أيضا بالعمل من خلال الأحزاب والنواب فى الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير للقيام بدور فعال وحيوى لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الأقرب للتطرف والإرهاب أيضا.