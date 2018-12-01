أطعمة الأرجنتين التقليدية على مائدة قادة قمة العشرين

الأرجنتينيون يفتخرون بأطباق شرائح اللحم الكبيرة (غيتي)

ستكون قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس هذا الأسبوع فرصة لقادة تلك الدول لتناول قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشرائح الخنزير وشطائر النقانق.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم إلى الصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

ويفتخر الأرجنتينيون بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء، وعادة ما يدخل النبيذ الأحمر (وهو أحد أنواع الخمر) في إعدادها.

وقال تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام بالقمة "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا".

وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء غدا الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (ريب آي) الخالية من العظم، وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه أيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب البلاد.

وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي، لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون تشوريبان وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.

وأضاف "يسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا".