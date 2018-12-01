أسد جبان خائف من النزول من الشجرة أصبح عارا على جنسه (فيديو)

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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأسد جبان، وسط محمية ماساي مارا في كينيا، كان قد تسلق إلى شجرة، ولكنه كان خائفا من النزول.

ولم يتضح كيف تسلق الأسد الشجرة وما السبب من وراء ذلك، ولكن يمكن سماع صرخاته خوفا من السقوط. وبعد فترة اقتربت ثلاثة لبؤات من الشجرة، ومن الواضح أنهن أردن دعوة الأسد للنزهة، ولكن الأسد رفض النزول من الشجرة.

وبعد عدة محاولات فاشلة، وابتعاد اللبؤات، قرر بحزم النزول، ونجح بذلك.