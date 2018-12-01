بطولة فرنسا: سانت إتيان يشدد الخناق على مونبلييه وليل

لاعبو سانت إتيان يحتفلون بالهدف الأول في مرمى نانت (3-صفر) في الدوري الفرنسي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

شدد سانت إتيان الخناق على مونبلييه وليل بفوزه المستحق على ضيفه نانت 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستغل سانت إتيان عاملي الأرض والجمهور جيدا وأثمرت سيطرته هدفين رائعين الأول عبر المهاجم البديل الدولي السلوفيني روبرت بيريتش بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر كرة عرضية من الجهة اليمنى من يانيس ساليبور (72)، والثاني من ركلة حرة مباشرة انبرى لها الدولي التونسي وهبي الخزري بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ماكسيم دوبيه (84).

وختم المدافع تيموثي كولودزييتشاك المهرجان بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها ساليبور (90).

وعاد سانت إتيان إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام جاره ليون في الدربي صفر-1 الأحد الماضي وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف خلف مونبلييه وليل بانتظار مباراتي الأخيرين السبت الأول مضيفه موناكو، والثاني مع ضيفه ليون الثاني في قمة المرحلة.

وأوقف سانت إتيان السلسلة الناجحة لنانت مع مدربه الجديد البوسني وحيد خليلودزيتش وألحق به الخسارة الأولى في مبارياته الست الأخيرة (3 انتصارات متتالية وتعادلين متتاليين)، والثانية منذ إشرافه على إدارته الفنية خلفا للبرتغالي ميغل كاردوزو.

وكان خليلودزيتش استهل مهمته مع نانت بخسارة مذلة أمام بوردو بثلاثية نظيفة.

وتجمد رصيد نانت عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلعب السبت أيضا أنجيه مع كاين، ونيم مع أميان، وغانغان مع نيس، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاءات تولوز مع ديجون، ومرسيليا مع رينس، ورين مع ستراسبورغ، وبوردو مع باريس سان جرمان.