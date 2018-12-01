خوفا من الاحتجاجات.. “بن سلمان” يقيم بسفارة بلده بالأرجنتين بدلًا من الفندق!

خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين، بالعاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، التي افتتحت مساء الجمعة، اختار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الإقامة بسفارة بلده بدلًا من الفندق الذي خصص لإقامته.

وذكرت وكالة الأناضول الدولية، نقلا عن صحف أرجنتينية، أن بن سلمان فضل الإقامة في مقر سفارة السعودية على الفندق الفاخر الذي خصص له، وتم إغلاقه بالكامل من أجل إقامته التي كانت مقررة فيه.

ونقلت المصادر الإعلامية، أنه تم إقناع بن سلمان بالإقامة في مقر السفارة، تحسبا لمظاهرات قد يقوم بها مناهضون لمشاركته في القمة الدولية، على خلفية اتهامه بإعطاء تعليمات قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولين المقربين من بن سلمان، لم تصدر عنهم أية تصريحات تنفي أو تؤكد تلك الأخبار، ورفضوا الإدلاء بأية تصريحات حول مقر إقامته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، قالت الاربعاء الماضي، إن المدعي العام الأرجنتيني، حرّك قضية رفعتها المنظمة ضد بن سلمان، طالبت فيها السلطات الأرجنتينية بملاحقة بن سلمان، استنادا إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.