1000 مسجد يحتاج إلى الترميم والإصلاح

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عدد المساجد التي تحتاج إلى ترميم بالمملكة يناهز 1000 مسجد، يتطلب ترميمها ميزانية تقدر بمليار درهم (100 مليار سنتيم).

وحسب الأرقام التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد بلغ عدد المساجد التي جرى تشييدها خلال السنة الجارية 185 مسجدا، في مختلف ربوع المملكة، 160 منها بناها المحسنون، فيما شيّدت الوزارة خمسة وعشرين مسجدا.

وهي المعطيات التي كشف عنها وزير الأوقاف، بمناسبة تخليد يوم المساجد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، وتكريم محسنين، ومهندسين معماريين وصناع تقليديين ساهموا في تشييد بيوت الله خلال سنة 2018.

وقال التوفيق: “إن يوم المساجد يعتبر يوما رمزيا يستدعى إليه المحسنون، والمهتمون بالمساجد والصناع التقليديون الذين أبدعوا في الحفاظ على معمار المساجد، والمهندسون، للاحتفال بالمسجد بعد سنة من الإنفاق والإنجاز”.