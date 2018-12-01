الطالبي العلمي يقص أجنحة نزهة بيدوان

بعدما سبق أن اعترف بوجود حالة تنافٍ في وضع العداءة السابقة، نزهة بيدوان، التي تجمع بين كونها موظفة بوزارة الشباب والرياضة، وبين وجودها على رأس الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، قام رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بقص أجنحة الجامعة التي تترأسها بيدوان، حيث قرر فصل رياضة الترياتلون عن جامعة بيدوان، وذلك بعدما تلقى العديد من الشكايات من ممارسي هذه اللعبة الذين احتجوا على مشاركة بيدوان، الأسبوع المنصرم، في لقاء الجامعة الإفريقية للترياتلون بالقاهرة، وكذا إشراف جامعتـــها علـــى تنظيــم ترياتـــلون أكاديــر والداخلة.

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