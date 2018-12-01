شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة:نجهز زيارة للكونجرس الأمريكى لتقديم أدلة عن علاقة الإخوان بداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة ، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة ، إن الحملة الشعبية لإدارج جماعة الإخوان إرهابية ستجهز لزيارة فى مارس المقبل إلى الكونجرس الأمريكيى وأنه يتم الإعداد لها ، وذلك لتسليم وثائق عن تورط الجماعة فى عمليات إرهابية وانضمام عدد كبير منها لصفوف داعش الإرهابية.

وأضافت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الحملة الشعبية ستقدم كل ما لديها فى هذا الأمر وخاصة مع التشكيل الجديد للكونجرس وسيطرة الديمقراطيين بعد الانتخابات ، لافتة أن هناك استمرار للتواصل لإعداد هذه الزيارة بالإضافة لإعداد لقاءات أخرى فى لندن وفى ألمانيا وتقديم كافة الأدلة لتورط الجماعة الإرهابية فى العديد من العمليات الإرهابية.