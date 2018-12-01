الصراع على طريق القطب الشمالي يحتدم

روسيا اليوم

"تنافس اللاعبين الدوليين في المنطقة القطبية يحتدم"، عنوان مقال "أوراسيا إكسبرت"، حول الطمع الدولي بطريق القطب الشمالي بالتواتر مع ذوبان الجليد هناك، وتسخير روسيا إمكاناتها لفتحه.

وجاء في المقال: في السنوات الأخيرة، وبسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يجتذب طريق بحر الشمال اهتماما متزايدا، وهو طريق يسمح بنقل البضائع بين أوروبا وآسيا، بشكل أسرع من طريق قناة السويس. الصين ودول شمال أوروبا، تتطلع إلى هذا الطريق باهتمام كبير. أما الولايات المتحدة فغير راضية عن هذا الوضع، وتصر على أن طريق بحر الشمال يجب فتحه كممر...