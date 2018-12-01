شكرا لقرائتكم الإعلام العالمي: ضحك و"High Five" بين بوتين وولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تابعت وسائل الإعلام العالمية، الجمعة، مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في بوينس آيرس.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" على صفحتها الرسمية في "تويتر"، فيديو لمصافحة بوتين ومحمد بن سلمان وعنونته بـ: "بوتين ومحمد بن سلمان.. عناق وضحك في قمة العشرين".

فيما نشرت قناة "NBC NEWS"، الفيديو لبوتين والأمير محمد بن سلمان بصيغة "GIF"، وتحت عنوان "عناق وضحك بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين".

أما "BBC NEWS"، فنشرت الفيديو وكتبت العنوان: "هاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين".

من جانبها نشرت وكالة "رويترز" العالمية الفيديو على صفحتها في تويتر وكتبت عنوان "بوتين والأمير محمد بن سلمان يتبادلان الضحكات في قمة العشرين".

هذا وحصلت التغريدات المنشورة من وسائل الإعلام العالمية على آلاف التعليقات والإعجاب.

وشارك في إعادة تغريدها شخصيات إعلامية من جميع أنحاء العالم.