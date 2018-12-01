شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد: يجب تشجيع الشباب على المشروعات الخاصة لمنع انتشار التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك ضرورة للحد من ظاهرة انتشار التوك توك بشكل كبير خلال الفترة الحالية،متابعة :"ولكن لا يتم ذلك بوقف تراخيص التوك توك، ولكن هناك طرق أخرى للحد من انتشاره".

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يمكن منع أن يسير التوك توك فى المدن الكبرى والشوارع الواسعة، ولكن لا يتم منعه فى الأرياف والمناطق العشوائية، والمدن الشعبية.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن التوك توك هى وسيلة مواصلات الفقراء، مؤكدة أن مواجهة انتشار ظاهرة التوك توك يتم من خلال وجود دعم اقتصادى للمشروعات الأخرى وجذب الاستثمار، وتشجيع الشباب على المشروعات الخاصة، كى يتجنوا الاتجاه إلى العمل على التوك توك.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم.