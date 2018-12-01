روسيا اليوم

"أين وبماذا ستضرب الولايات المتحدة إذا خرجت من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقريبة المدى"، عنوان مقال دميتري ستيفانوفيتش، في "إكسبرت أونلاين"، حول مخاطر انسحاب واشنطن من المعاهدة.

وجاء في المقال: تقترب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقريبة المدى من نهايتها الكئيبة. لا شك في أن موت معاهدة الأسلحة النووية سيجعل العالم مكانا أقل أمانا.

على الرغم من أن السلطات الروسية سبق أن أعربت عن وجهات نظرها بشأن عدم عدالة المعاهدة، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تمثل الموقف الرسمي الروسي في أن هذه الوثيقة لا تزال تشكل حجر الزاوية...