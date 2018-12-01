الخارجية الألمانية: المغرب شريك موثوق لبلوغ هدف هجرة مقننة عالميا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، في بيان صحافي، إن المغرب يعد شريكا موثوقا لبلوغ هدف هجرة مقننة على الصعيد العالمي.

وأوضحت الوزارة، عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين ببرلين، أن المغرب يعمل بدعم من الحكومة الألمانية بشكل خاص، على وضع سياسة للهجرة واللجوء، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف البيان، “منذ عام 2017، تترأس ألمانيا والمغرب بشكل مشترك المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي سيعقد في بداية دجنبر في مراكش”، مضيفا أن المغرب سيستضيف يومي 10 و 11 دجنبر المقبل، القمة المخصصة للمصادقة على الميثاق العالمي بشأن الهجرة.

وأفاد المصدر ذاته بأن وزيري خارجية البلدين، تباحثا أمس حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية في المغرب، وكذا على التعاون من أجل التنمية.