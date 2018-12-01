أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس السيدا بالجزائر

كشفت مسؤولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، الجمعة، أن بلادها سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس السبدا منذ ظهور المرض عام 1985 إلى غاية 30 شتنبر 2018.

وبحسبما نشره موقع “الشروق” الجزائري، فقد صرحت المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة والإنذار الصحي بمديرية الوقاية، سامية حمادي، بأنه “منذ 1985 إلى غاية 30 شتنب 2018، سجلنا 12083 حالة إصابة بداء السيدا بمعدل 700 إلى 800 حالة سنويا”.

وفي مداخلة لها عبر “القناة الثالثة” للإذاعة الجزائرية الرسمية، عشية إحياء “اليوم العالمي لمكافحة السيدا”، قالت سامية حمادي إن 1880 شخصا من أصل 12083 خضعوا للكشف بصفة متأخرة.

وحسب قولها، فإن الشريحة الأكثر إصابة هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة.