من هو «كارينيو» المرشح الأول لتدريب الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كارينيو كشف النقاب عن مفاوضاته لقيادة فريق الأهلي خلال المرحلة القادمة، وأكد أنه تلقى عرضًا بالفعل من جانب الأهلي، ويرى أنه واحد من أكبر أندية قارة إفريقيا.

دانيال كارينيو، اسم ارتبط بقوة خلال الأيام الماضية بالنادي الأهلي، عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، حيث تردد بقوة أن المدرب الأوروجوياني تم ترشيحه بمعرفة بعض المقربين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعدما تم متابعته في الفترة التي تولى فيها تدريب نادي النصر السعودي السابق. وبدأت إدارة الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي عقب إقالة كارتيرون بعدما ودع الفريق منافسات البطولة العربية للأندية، على يد الوصل الإماراتي، وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي.

كارينيو كشف النقاب عن مفاوضاته لقيادة فريق الأهلي في المرحلة القادمة، خلال مقابلة إذاعية في أوروجواي، مساء الخميس الماضي، مؤكدًا أنه تلقى عرضًا بالفعل من جانب الأهلي، للتعاقد معه كمدير فني للفريق، الذي يرى أنه واحد من أكبر أندية قارة إفريقيا ومن ثم سيبدأ دراسة العرض جيدًا، حيث طلب مهلة للتفكير قبل حسم

كارينيو كشف النقاب عن مفاوضاته لقيادة فريق الأهلي في المرحلة القادمة، خلال مقابلة إذاعية في أوروجواي، مساء الخميس الماضي، مؤكدًا أنه تلقى عرضًا بالفعل من جانب الأهلي، للتعاقد معه كمدير فني للفريق، الذي يرى أنه واحد من أكبر أندية قارة إفريقيا ومن ثم سيبدأ دراسة العرض جيدًا، حيث طلب مهلة للتفكير قبل حسم موقفه النهائي. دانيال كارينيو تمت إقالته منذ أيام من تدريب النصر السعودي بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها مع العالمي، حيث خسر من أهلي جدة في الدوري بثنائية نظيفة، وتلقى خسارة قاتلة من مولودية الجزائر بهدف نظيف في البطولة العربية، لتأخذ إدارة العالمي قرارا قبل مباراة الإياب بإقالة المدرب الأوروجوياني. في التقرير التالي نستعرض من هو دانيال كارينيو الذي يقترب من تدريب الأهلي. البداية البداية كارينيو من مواليد 1 مايو 1963 إذ يبلغ من العمر 55 عامًا، بدأ دانيال حياته الكروية كلاعب في نادي مونتيفيديو واندررز الأوروجوياني، ثم انتقل في نهاية الثمانينات إلى نادي ناسيونال في الأوروجواي، وحصل معه على كأس ليبرتادوريس لكرة القدم الوطنية وكأس القارات عام 1988. المسيرة التدريبية المسيرة التدريبية بدأ مسيرته في التدريب بنادي مونتيفيديو وندررز، وفاز ببطولة الدرجة الثانية عام 2000، وصعد بفريقه إلى الدرجة الأولى، في السنة التالية، وحصل على بطاقة تؤهله للتصفيات المؤهلة لكأس ليبرتادوريس عام 2001، وفي عام 2002 انتقل لتدريب نادي ناسيونال، وحصل على لقب دوري الدرجة الاولى في الأوروجواي. في عام 2004، قاد الجهاز الفني لنادي ليجا دي كويتو الإكوادوري مع النادي الذي سبق وأن لعب ضده في كأس ليبرتادوريس، وفي موسم 2005-2006 عاد إلى الأوروجواي لتدريب وندررز مونتيفيديو. في يناير 2007 تولى المهمة الفنية لنادي ناسيونال الأوروجوياني، حيث حقق مع هذا الفريق التأهل لكأس الليبرتادورس عن طريق بطاقة التصفيات، حتى أكتوبر 2007، تمت إقالته، وتولى تدريب ديبورتيفو كالي عام 2008، ومن ثم مونتيفيديو واندررز في 2010 وبالستينو لمدة موسم واحد 2012. دانيال كارينيو مع الكرة العربية دانيال كارينيو مع الكرة العربية بداية دانيال كارينيو مع الكرة العربية كانت عبر بوابة النصر السعودي في 2012 حتى 2014 وتوج مع العالمي بالدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013-2014. وتم اختياره مدربًا لنادي العربي القطري عام 2014 حتى 2015 وتولى تدريب منتخب قطر الأول، لعب 14 مباراة فاز في 8 مباريات وخسر 6 مباريات. كارينيو يعود للسعودية كارينيو يعود للسعودية عاد كارينيو مرة أخرى للكرة السعودية عبر بوابة نادي الشباب وتولى الفريق في 23 سبتمبر 2017، ولم يستمر معه طويلا، حيث رحل عنه في 8 مارس 2018، ولعب فريق الشباب تحت قيادته 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات ومن ثم تمت إقالته. وعاد مرة أخرى إلى نادي النصر السعودي وقاد العالمي بداية من أبريل 2018 حيث لعب 12 مباراة، فاز في 9 وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين، قرار إدارة العالمي جاء بعد السقوط أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من كأس زايد لتأخذ قرارها بإقالة كارينيو قبل حتى مباراة الإياب، والتي خسرها العالمي بدوره بهدفين مُقابل هدف، ليودع البطولة العربية. وتغير أداء الفريق مع كارينيو في آخر 4 مباريات، حيث أصبح الفريق يفوز بصعوبة بالغة، لكن يبقى أن التعادل مع الفيحاء والخسارة أمام أهلي جدة ومولودية الجزائر في البطولة العربية، بخلاف أن جماهير النصر السعودي دشنت هاشتاج: «إقالة كارينيو مطلب نصراوي».

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