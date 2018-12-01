نكشف أسباب خروج الزمالك من البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تلقى الزمالك الهزيمة الثانية له خلال الموسم الحالي، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة من نجوم إف سي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية»، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره الاتحاد السكندري، بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الستة عشر من البطولة. الزمالك فشل في الحفاظ على فوزه أمام زعيم الثغر في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب، ليتسقبل مرماه هدفًا في الوقت القاتل من اللقاء، ويلجأ لركلات الترجيح التي منحت الاتحاد الفوز والتأهل لربع نهائي البطولة العربية.

أساب كثيرة أدت لخسارة فريق الزمالك، وخروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية»، نرصدها في السطور التالية: غرور اللاعبين وضح على لاعبي فريق الزمالك منذ بداية المباراة، أنهم ذهبوا لاستاد بتروسبورت معتمدين على نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وتعاملوا

أساب كثيرة أدت لخسارة فريق الزمالك، وخروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية»، نرصدها في السطور التالية: غرور اللاعبين غرور اللاعبين وضح على لاعبي فريق الزمالك منذ بداية المباراة، أنهم ذهبوا لاستاد بتروسبورت معتمدين على نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وتعاملوا مع مواجهة زعيم الثغر على اعتبارات سهلة، ولم يعطوا اللقاء اهتماما بالدرجة الكافية، وظل لاعبو الفريق الأبيض فى أسوأ ظهور لهم خلال الشوط الأول. الرعونة ظهرت على اللاعبين في التعامل مع الفرص القليلة التي أتيحت لهم، وكان أبرزها فرصة يوسف أوباما، أسوأ لاعبي اللقاء، عندما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، أمام مرمى الهاني سليمان الذي كان يرقد أرضًا، وصوبها لاعب الزمالك بطريقة سيئة للغاية، ذهبت بعيدًا عن المرمى، فضلًا عن فشلهم في تسديد ركلات الجزاء. فى المقابل لم يستسلم لاعبو الاتحاد السكندرى، لنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الزمالك، ودافعوا عن مرماهم بقوة وبسالة، حتى لا يستقبلوا أي هدف، وظهر عليهم التركيز والجدية طوال سير اللقاء، واستطاعوا تنفيذ ما يسعون إليه، وهو التأهل إلى الدور القادم من البطولة. توهان جروس توهان جروس فشل السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك في التعامل مع المباراة، ولم يضع أي سيناريو لهذه المواجهة كما لم يغير خطته أثناء المباراة مع غلق مفاتيح اللعب الخاصة بفريقه وتحديدا إبراهيم حسن الذي بدا وكأنه لم يشارك في المباراة، وغياب كاسونجو عن التهديف الذي تعامل مع كل الكرات التي وصلت إليه بطريقة سيئة، واستمرار يوسف أوباما وهو في أسوأ حالاته واهدر الفرصة الأخطر في اللقاء، وتم الدفع بمصطفى فتحى في وقت متأخر من اللقاء. تفوق طولان تفوق طولان تفوق القدير حلمي طولان على السويسري كريستيان جروس ، واستعد للمباراة بطريقة ممتازة، وهو ما ظهر في تعامله مع اللقاء، ووضح أنه ذاكر نقاط القوة والضعف فى المنافس، وغلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض، والالتزام الخططى والواجبات الدفاعية للاعبى زعيم الثغر، وظهر ذلك عندما قام بتضييق الخناق على الثلاثي محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، وهو ما منع خطورة الزمالك، وهذا ما فعله من قبل مع الترجى التونسى والأهلى بعد أن تفوق عليهما فى مباريات سابقة. وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية له خلال الموسم الحالي، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة من نجوم إف سي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري، ومنذ سقوط الأبيض أمام النجوم في أغسطس الماضي، لم يعرف أبناء ميت عقبة طعم الهزيمة خلال 14 مباراة في جميع المسابقات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حقق الفوز 12 مرة بينما تعادل في مباراتين فقط. ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 32 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 10 مباريات مقابل التعادل في مواجهتين والهزيمة في لقاء وحيد، ويستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

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