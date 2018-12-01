انت الان تتابع عمرو أديب لجمهور الأهلي: عمرنا ما قلنا ارحل (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ ص

عمرو أديب

سخر الإعلامي عمرو أديب، من سلسلة الهزائم المتتالية التي يعاني منها الأهلي، بداية من خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، ثم توديع البطولة العربية، وأخيرًا الخسارة أمام المقاولون في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وأبدى أديب دهشته في برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc masr»، مما يتعرض له الأهلي في الفترة الحالية، وأنه غير مستوعب رد فعل جماهير النادي الغاضبة من مجلس الإدارة ومن سياستهم خلال الفترة الماضية. وعلق قائلا: «معقول الأهلي اللي عاوز يفتح نادي تاني يشيل فيه البطولات من كتر ما النادي مش مكفي يشيل كل بطولاته، جمهوره يعمل كده».

وتابع أديب: «أول مرة أشوف الأهلي في المركز الأخير في الدوري وأول مرة أشوف نادي القرن والمبادئ والكم الهائل من التحفيل عليه على السوشيال ميديا». وواصل: «معقول تقول لمحمود الخطيب ارحل، كده بيبو يتقاله كده ده كلام، هو حصل إيه يعني فيها أيه لو الأهلي هو الأخير في الدوري أو ما أخدش البطولة