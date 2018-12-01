انت الان تتابع عمرو أديب لجمهور الأهلي: عمرنا ما قلنا ارحل (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ ص
عمرو أديب
سخر الإعلامي عمرو أديب، من سلسلة الهزائم المتتالية التي يعاني منها الأهلي، بداية من خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، ثم توديع البطولة العربية، وأخيرًا الخسارة أمام المقاولون في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وأبدى أديب دهشته في برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc masr»، مما يتعرض له الأهلي في الفترة الحالية، وأنه غير مستوعب رد فعل جماهير النادي الغاضبة من مجلس الإدارة ومن سياستهم خلال الفترة الماضية. وعلق قائلا: «معقول الأهلي اللي عاوز يفتح نادي تاني يشيل فيه البطولات من كتر ما النادي مش مكفي يشيل كل بطولاته، جمهوره يعمل كده».
وتابع أديب: «أول مرة أشوف الأهلي في المركز الأخير في الدوري وأول مرة أشوف نادي القرن والمبادئ والكم الهائل من التحفيل عليه على السوشيال ميديا». وواصل: «معقول تقول لمحمود الخطيب ارحل، كده بيبو يتقاله كده ده كلام، هو حصل إيه يعني فيها أيه لو الأهلي هو الأخير في الدوري أو ما أخدش البطولة
وتابع أديب: «أول مرة أشوف الأهلي في المركز الأخير في الدوري وأول مرة أشوف نادي القرن والمبادئ والكم الهائل من التحفيل عليه على السوشيال ميديا».
وواصل: «معقول تقول لمحمود الخطيب ارحل، كده بيبو يتقاله كده ده كلام، هو حصل إيه يعني فيها أيه لو الأهلي هو الأخير في الدوري أو ما أخدش البطولة الإفريقية، لا أنا عايزكوا تجمدوا كده إحنا ياما خسرنا وكنا رجالة ووقفنا وقفة رجاله».
وأضاف: «تيجي تتفرج على جمهور الوفاء جمهور المبادئ اتفرج ياعم وتصدق إن ده جمهور الأهلي، حالة من الغضب من 50 سنة ماشوفتش كدة».
واختتم قائلا: «يا نادي الأهلي يا نادي القرن يا نادي المبادئ قوم اقف على رجلك كده عيب إن رئيس النادي عيان تعبان ومش قادر يقف على رجله وعامل عملية نهاجمه بالشكل ده.. يا يجي يكمل أو يشوف حد تاني يكمل.. إحنا بنتغلب على طول و عمرنا ما قولنا ارحل».
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب لجمهور الأهلي: عمرنا ما قلنا ارحل (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .