انت الان تتابع جروس: الزمالك لم يكن في يومه.. وارتكبنا خطأ وحيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ ص
أبدى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، حزنه الشديد بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام نظيره الاتحاد السكندري، موضحًا أن فريقه لم ينجح في استغلال الكرة في آخر 35 مترا، والدفاع ارتكب خطأ واحدا فقط تسبب في استقبال شباك الفريق هدف اللقاء الوحيد. وتحدث جروس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: «الكل لم يكن في مستواه المعروف عنه هجوميًا، في الوقت الذي دافع فيه الاتحاد بصورة جيدة في المباراة، أعتذر لجماهير الزمالك على الخروج من البطولة، وحزين للغاية بسبب ذلك والفترة المقبلة تحتاج للتركيز الكبير».
وواصل حديثه: «لم ننجح في استغلال الفرص في آخر 35 مترا من الملعب، الكفاءة لم تكن كافية لتسجيل الأهداف، بينما في الدفاع ارتكبنا خطأ واحدا وتسبب فى الهدف». وأضاف: «سأتحدث مع لاعبي الزمالك في الفترة المقبلة كي أطالبهم بعدم التأثر بما حدث والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام المصري، الخسارة
وواصل حديثه: «لم ننجح في استغلال الفرص في آخر 35 مترا من الملعب، الكفاءة لم تكن كافية لتسجيل الأهداف، بينما في الدفاع ارتكبنا خطأ واحدا وتسبب فى الهدف».
وأضاف: «سأتحدث مع لاعبي الزمالك في الفترة المقبلة كي أطالبهم بعدم التأثر بما حدث والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام المصري، الخسارة واردة بركلات الترجيح ولا يوجد أي لاعب بمفرده يتحمل الخسارة، محمود علاء لم يهدر في السابق قبل لقاء الاتحاد».
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية»، بفوزه على الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز فريق الاتحاد بهدف مقابل لا شيء، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما في مجموع المباراتين 1-1.
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