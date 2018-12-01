شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن إفتتاح أكبر معهد تدريب فى الشرق الأوسط غدا بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن افتتاح أكبر معهد تدريب بالشرق الأوسط بمقر النقابة ، ظهر غد الأحد ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضيفا أنه سيتم تنظيم كافة الدورات التدريبية داخل المعهد.
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة لم يستقر حتى الآن على مجلس أمناء المعهد ، مشيرا الى أنه سيتم اختيار مجلس أمناء مستقل يقوم بإختيار أعضاء هيئة التدريس .
وأشار عبد المحسن سلامة الى أن معهد التدريب يعد من أكبر الانجازات التى حدثت بعد إنشاء مبنى النقابة ، متابعا :" لم يحدث أى شئ فى النقابة ذا قيمة بعد مبنى النقابة سوى معهد التدريب ".
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