تفاصيل لقاء محمد بن سلمان ورئيسة وزراء بريطانيا

اليوم الجديد

كشف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، ما طلبته تريزا ماي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال مكتب ماي، إن رئيسة الوزراء البريطانية طلبت من ولي العهد السعودي اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث مثل حادثة مقتل خاشقجي.

وأعلن الديوان الملكي السعود، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 نوفمبر الجاري، ديسمبر المقبل.