درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمصر

كتبت: شرين طه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري؛ كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: : الصغرى العظمى القاهرة 15 21 شبين الكوم 14 21 طنطا 14 21 دمنهور 14 21 الإسكندرية 12 21 مطروح 12 21 سيوة 10 20 بورسعيد 15 21 دمياط 15 22 الزقازيق 14 22 الاسماعيلية 12 22 السويس 13 22 العريش 11 22 رفح 12 22 رأس سدر 13 23 نويبع 17 21 طابا 13 20 كاترين 07 18

شرم الشيخ 18 24 الغردقة 16 24 مرسى علم 18 25 الفيوم 13 22 بنى سويف 13 22 المنيا 10 22 أسيوط 11 22 سوهاج 11 23 قنا 12 24 الأقصر 12 24 أسوان 13 24 الوادى الجديد 10 23 شلاتين 20 26 حلايب 21 24

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