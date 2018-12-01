بوتين خلال لقائه زعيمي الصين والهند: لاقامة منظومة مفتوحة للعلاقات الاقتصادية الدولية

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال لقاء عقده على هامش ​قمة العشرين​ في ​الأرجنتين​ مع الرئيس و​الصين​ي ​شي جين بينغ​ ورئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، ان "تربط بين ​روسيا​ والهند والصين علاقات صداقة مستمرة منذ قرون، نعمل على بنائها على أساس مبادئ حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل".

وشدّد بوتين على ان لدى إطار "روسيا – الهند – الصين" آفاق كبيرة، ومن شأن التعامل في الإطار الثلاثي أن يكون إضافة فعالة للتعاون بين بلداننا في إطار ثنائي وضمن مجموعة "بريكس". لافتا الى أن روسيا بادرت إلى عقد هذا اللقاء لأن التطورات في أوراسيا "تتطلب مزيدا من التنسيق لمواقف البلدان الثلاث، وقبل كل شيء في مجال ضمان ​الأمن​ وإقامة علاقات بناء بين الدول".

وأشار بوتين الى أهمية "تنظيم عمل مشترك على مسائل جدول الأعمال الاقتصادي، بما في ذلك في إطار ​مجموعة العشرين​، وحماية مبادئ المنافسة النزيهة في التجارة العالمية معا، والمساهمة في إقامة منظومة مفتوحة إلى أقصى حد ممكن للعلاقات الاقتصادية الدولية، لتكون خالية من الحمائية والقيود ذات دوافع سياسية". وفي الختام اقترح بوتين عقد لقاءات أكثر في هذا الإطار، مشيرا إلى إمكانية عقدها على هامش قمم وفعاليات دولية كبرى.