الصباغ: استخدام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لخدمة أهداف سياسية يبعث على القلق

إعتبر مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ ​بسام صباغ​ أن " تعنت الولايات المتحدة ومعها عدد من الدول الغربية واصرارها على ادراج مسائل خلافية لا تحظى بدعم جميع الدول الاطراف كونها ذات دوافع سياسية أديا الى فشل المؤتمر الرابع لاستعراض سير العمل باتفاقية الاسلحة الكيميائية في اعتماد مشروع الوثيقة الختامية"، مشيرا الى ان "هذا السلوك من جانب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في استخدام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية منصة لخدمة الأهداف السياسية المعادية لبعض الدول ومنها سوريا يبعث على القلق الشديد ويهدد مستقبل المنظمة ويؤدي الى تخريب أعمالها".

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