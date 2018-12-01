بوتين دعا في قمة "مجموعة الـ20" لدعم تعددية الأطراف المشاركة بمنظمة التجارة العالمية

اقترح الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، اتخاذ "​مجموعة العشرين​" منطلقا لبلورة مسارات تؤدي لإصلاح ​منظمة التجارة العالمية​، حسبما أفادت ممثلة الرئاسة الروسية لدى المجموعة، سفيتلانا لوكاش.

وفي حديث صحفي كشفت لوكاش، أن بوتين طرح هذه الفكرة أثناء افتتاحه لجلسة العمل الثانية ل​قمة العشرين​ المكرسة لمناقشة المخاطر التي يواجهها ​الاقتصاد العالمي​ وحالتها الراهنة. مشيرة الى ان الكثير من زعماء الدول يرون التهديد الأكبر على الاقتصاد العالمي في احتدام الاختلافات التجارية والمواجهات والإجراءات الأحادية في هذا المجال.

ولفتت الى أن بوتين دعا إلى دعم تعددية الأطراف المشاركة في النظام التجاري وتعزيز قواعد اللعبة المشتركة في الاقتصاد العالمي، مع انطلاقه من ضرورة أن تبقى منظمة التجارة العالمية ساحة رئيسة لتسوية الخلافات التجارية.

وشددت لوكاش على ان "جميعنا في مجموعة العشرين، و​روسيا​ في المقام الأول، نفهم ضرورة تعزيز قدرات منظمة التجارة العالمية، من أجل رفع فعالية الأجهزة المعنية بحل الخلافات. مشيرة الى أهمية تحديث أجندة المنظمة على أن تشمل قضايا تعتني بها في الوقت الراهن منظمات إقليمية أخرى.