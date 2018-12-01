بيسكوف: بوتين سيعقد لقاء مع أردوغان بدل الاجتماع مع ترامب

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ ، أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، سيعقد السبت لقاء مع نظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​، بدل إجراء المحادثات التي كانت من المخطط لها مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، كاشفا أن المحادثات بين الجانبين الروسي والتركي، ستركز على مناقشة الملف السوري.

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