رئيس الأرجنتين بقمة العشرين: التحديات العالمية بحاجة إلى حلول عالمية

أكد رئيس ​الأرجنتين​ ماوريسيو ماكري في كلمة له بإفتتاح قمة ​مجموعة العشرين​ في بيونس آيرس أننا " نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار "، معتبرا ان ": هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات".

وشدد ماكري على ان " التحديات العالمية بحاجة إلى حلول عالمية" ، مضيفا:"بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر".