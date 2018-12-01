رئيس الأرجنتين بقمة العشرين: التحديات العالمية بحاجة إلى حلول عالمية

أكد رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري في كلمة له بإفتتاح قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس أننا " نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار "، معتبرا ان ": هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات".
وشدد ماكري على ان " التحديات العالمية بحاجة إلى حلول عالمية" ، مضيفا:"بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر".
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