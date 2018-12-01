كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث أمريكي: لهذا السبب رفض "ترامب" لقاء "بوتين" في قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ديفيد بولوك، إن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "العشرين" له أسباب داخلية، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالتقارير عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والعلاقات مع معسكر "ترامب" الانتخابي مع روسيا.
وأضاف بولوك خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد"، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن هناك أسباب داخلية سياسية أمريكية كانت وراء تلك الخطوة من جانب "ترامب"، متابعاً أن الشكوك لدى الصحافة وفي الكونجرس وفي الرأي العام الأمريكي مستمرة على الرغم من الاجراءات التي يقوم بها "ترامب" لابعاد الاتهام عنه.
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