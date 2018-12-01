كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين: اعتقال شخصين نقلا أجهزة لتشويش الاتصالات تستهدف قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة الدورية التي أمرت بضبط المواد لصدور قرار من وزارة الأمن ينظم ويقيد استخدام أجهزة لوجيستية للاتصالات في المظاهرات.
وقدم المعتقلين للمحكمة الجنائية والتأديبية برئاسة كلاوديو بوناديو.
وستنظم المسيرة مساء اليوم، بعد ساعات من انطلاق قمة قادة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.
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