كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين: اعتقال شخصين نقلا أجهزة لتشويش الاتصالات تستهدف قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل شخصان اليوم الجمعة، في بوينوس آيرس بعد اكتشاف الشرطة لحافلة كانت تنقل 25 جهاز اتصال، خلال الاستعدادات لمسيرة ضد مجموعة العشرين.

وكشفت مصادر رسمية، أن عناصر الشرطة اكتشفت السيارة في مناطق قريبة من حي "كونستيتوسيون" في العاصمة، حيث ستنظم مساء اليوم، مسيرة ضد قمة رؤساء مجموعة العشرين في المدينة.

وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة الدورية التي أمرت بضبط المواد لصدور قرار من وزارة الأمن ينظم ويقيد استخدام أجهزة لوجيستية للاتصالات في المظاهرات.

وقدم المعتقلين للمحكمة الجنائية والتأديبية برئاسة كلاوديو بوناديو.