كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون مجهولون يغتصبون 125 امرأة في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين اغتصبوا 125 امرأة خلال موجة من العنف استمرت 10 أيام في بانتيو، شمالي دولة جنوب السودان، لكن مسؤولين محليين شككوا في هذا التقرير.

وعانى جنوب السودان من حرب أهلية طاحنة دارت على مدى 5 سنوات، وعلى الرغم من توقيع اتفاق هش للسلام قبل شهرين بين الحكومة وجماعات متمردة، فقد بقيت البلاد غارقة في الخصومات العرقية والأسلحة.

ويتحمل المدنيون من الجماعات المتناحرة ثمن العنف ودائرة الانتقام.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن ناجين من العنف في بانتيو تحدثوا أيضاً، عن تعرضهم للجلد والضرب بالعصي والهراوات ومؤخرات البنادق، إضافة لعمليات الاغتصاب التي وقعت، وقالوا إن المهاجمين سلبوهم نقودهم وملابسهم وأحذيتهم وبطاقات الحصص الغذائية.

وقالت روث أوكيلو، وهي قابلة تعمل لدى أطباء بلا حدود، إن بعض من تعرضن للاغتصاب "فتيات دون العاشرة وسيدات تتجاوز أعمارهن 65 عاماً، حتى الحوامل لم يسلمن من هذه الهجمات الوحشية".

وشكك في صحة التقارير، وزير الدولة للإعلام في ولاية ليتش الشمالية التي وردت منها أنباء الهجمات.

وقال الوزير لام تونجوار: "لا صحة لحدوث عمليات اغتصاب على هذا النطاق... نحن ولاية تحترم حقوق الإنسان وتتصدر حقوق المرأة أولوياتنا".

وأضاف أن المحاكم المحلية ستتعامل مع حالات العنف في بانتيو ومناطق أخرى، لكنه قال "لا أتفق مع التقرير الراهن لأنه لا يرسم بدقة، حالنا ولا حال المجتمع في ولاية ليتش الشمالية".

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاقاً للسلام مع فصائل متمردة في سبتمبر لإنهاء الحرب الأهلية التي نشبت في 2013 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأجبرت ثلث سكان البلاد على النزوح.