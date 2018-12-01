كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 5 قرارات لصالح فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه "تم اعتماد 3 قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".
وبدوره، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.
كما اعتمدت الجمعية العامة قراراً سادساً خاصاً بمنطقة الجولان السورية المحتلة، يطالب بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
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