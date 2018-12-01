كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعتزم إجراء مناورة عسكرية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة الجيش الروسي اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم إجراء تدريبات عسكرية ضخمة أخرى العام القادم، للتركيز على الجزء الأوسط من البلاد.

وعلى مدار العام، من المتوقع أن يقوم الجيش بإجراء 4 آلاف تدريب على مختلف المستويات، حسبما كتب اللفتنانت جنرال بالجيش الروسي إيفان بيوفتسيف في مقال نشرته صحيفة "ريد ستار".

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الجيش ما وصفه بأكبر تدريب له منذ عهد الحرب الباردة، ويضم سيناريوهات قتالية في المناطق الشرقية بمشاركة من الصين ومنغوليا المجاورتين.

وأجرى الجيش الروسي مناورة واسعة النطاق العام الماضي في الأجزاء الغربية من البلاد، بمشاركة حليفتها بيلاروسيا المجاورة.