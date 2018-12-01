كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعتزم إجراء مناورة عسكرية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الجيش ما وصفه بأكبر تدريب له منذ عهد الحرب الباردة، ويضم سيناريوهات قتالية في المناطق الشرقية بمشاركة من الصين ومنغوليا المجاورتين.
وأجرى الجيش الروسي مناورة واسعة النطاق العام الماضي في الأجزاء الغربية من البلاد، بمشاركة حليفتها بيلاروسيا المجاورة.
وأثارت تلك المناورة على وجه الخصوص، القلق بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن روسيا تتدرب على سيناريوهات للغزو.
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